Müsilaj bitti mi? Deniz salyası denizlerden temizlendi mi?

Müsilaj temizliği bitti mi? sorusu merak edilyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliğindeki son durum ne? Detaylar haberimizde.

Deniz salyası denizlerden temizlendi mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran7da başlatılan müsilaj temizliğindeki son durum merak kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliğinde 1 ayın geride kaldığını ve güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.

Müsilaj tamamen ne zaman bitecek?

Hava sıcaklığıyla deniz suyu sıcaklığının da arttığına dikkat çeken ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayaz, “Deniz suyu sıcaklığı 24 santigrat dereceleri bulduğunda müsilaj üretiminin duracağını ve giderek azalacağını söylemiştik. Şu anda Çanakkale'de bu gerçekleşiyor. Suda bir çözülme var. Bakteriler müsilajı parçalıyor. Şu anda sular çok bulanmış durumda. Görüş mesafesi yüzey sularında 2 metrenin altına indi. Bu görüntü müsilajın suda çözündüğünü, bakteriler tarafından parçalandığını gösteriyor. Bazı bölgelerde bir kısım müsilaj, yarı katmanlarda veya dibe çöktü. Orada dip canlıları tarafından tüketilerek ortadan kalkacak. Benim tahminim, ağustos ayında denizlerimizde gözlenmeyecek” dedi.