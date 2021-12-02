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Ekonomi MÜSİAD'dan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tebrik mesajı
Ekonomi

MÜSİAD'dan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tebrik mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, yayınladığı mesajlar Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati'yi tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:04:00 -
MÜSİAD'dan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tebrik mesajı

MÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda Nebati'nin, birçok STK’da görev yapmış, çalışkan, özverili, saygın bir isim olduğu belirtilerek, "Sayın Nureddin Nebati’nin bakanlık görevi süresince, vazifesini hakkıyla yerine getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Derneğin Bakan Nebati'den beklentilerine de değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu-özel sektör iş birliği ve istişare mekanizmasını daha aktif ve verimli kullanarak, gerek Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gerekse daha önce yürütmüş olduğu görevler sırasında; reel sektöre dair yakınlığı ve tecrübeleriyle sahanın nabzını tutarak, ekonomi yönetimiyle iş dünyası arasında önemli bir bağlantı noktası olan Sayın Dr. Nureddin Nebati’nin, bakanlığı süresince de aynı duyarlıkla hareket edeceğini düşünüyoruz. Söz konusu atamayla birlikte uzun müddettir tesis edilmek istenen “kamu, akademi ve iş dünyası uyumu” sağlanacak ve böylece ekonominin bütün aktörleri, birlikte hareket etme imkânına kavuşacaktır.

Sayın Bakanımız Dr. Nurettin Nebati’yi tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffak olmasını diliyoruz. Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devreden Sayın Lütfi Elvan’a da görev süresince vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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