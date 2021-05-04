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Ekonomi MÜSİAD’dan Malezya’da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı
Ekonomi

MÜSİAD’dan Malezya’da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 02:15:00 -
MÜSİAD’dan Malezya’da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı

Ülkenin 3 ayrı şehrinde dernek üyeleri, temel kolilerini dar gelirlilere ulaştırdı. MÜSİAD Malezya Başkanı Sabri Yardımcı, “Türkiye-Malezya İş Adamları Derneği’nin de katkılarıyla başkent Kuala Lumpur’da 360, Kota Bharu’da 160 ve Johor Bahru’da 120 koli gıdayı önceden belirlediğimiz ailelere teslim ettik” dedi. İki haftalık yorucu bir süreçte bağışları toplayıp yardım kolilerini hazırladıklarını belirten Yardımcı, “Salgın nedeniyle işini kaybeden çok sayıda insan var. Elimiz yettiğince bu Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak istedik” diye konuştu.

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