  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MÜSİAD'dan iş dünyasına "indirim" çağrısı
Ekonomi

MÜSİAD'dan iş dünyasına "indirim" çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TL'nin değer kazanımı sonrası iş dünyasına "fiyatlarda indirim" çağrısında bulundu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "fiyatları aşağıya çeken üyelerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağı" duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 22:20:00 -
MÜSİAD'dan iş dünyasına "indirim" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan sağlıksız dalgalanmaları engellemek maksadıyla yeni ekonomik tedbirlerin devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Türk Lirası, dolar karşısında büyük değer kazanarak 18 lira seviyelerinden 11 lira seviyelerine kadar düştü.

Dernek, söz konusu değer kazanımı nedeniyle iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Haydi Türkiye İndirim Zamanı" kampanyasını başlattı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz" denilerek, kurun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle elini taşın altına koyacak iş insanları ve kurumların isimlerini de kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk Lirası’nda ciddi bir değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz.

Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay