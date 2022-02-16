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Ekonomi MÜSİAD’dan büyük hedef
Ekonomi

MÜSİAD’dan büyük hedef

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe, ülkenin güçlü yarınları için çalışmalarını şekillendirdiklerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 16:09:00 -
MÜSİAD’dan büyük hedef

Meşe, “İhracatı arttırmak için teşvik ettiğimiz ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ kısa sürede üyelerimizin 20 milyar liralık yatırımıyla karşılık buldu. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın da ifade ettiği gibi ilk etapta bu rakamı 25 milyar liraya çıkarmayı ve 25 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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