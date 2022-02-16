MÜSİAD’dan büyük hedef

Meşe, “İhracatı arttırmak için teşvik ettiğimiz ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ kısa sürede üyelerimizin 20 milyar liralık yatırımıyla karşılık buldu. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın da ifade ettiği gibi ilk etapta bu rakamı 25 milyar liraya çıkarmayı ve 25 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.