MÜSİAD’dan 7 önemli strateji

MÜSİAD’ın ‘Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi’, 7 ana stratejik alan üzerine inşa edilmiş durumda. İlk stratejik alan kalkınma modelinin yeniden tanımlanmasına dayanıyor. Burada sadece büyüme değil, aynı zamanda bu büyümenin niteliği, kapsayıcılığı ve toplumsal adalete dönüşümü esas alınıyor. Adil, sürdürülebilir ve istihdam dostu bir kalkınma yaklaşımıyla hem bölgesel farklılıkların azaltılması hem de üretim ve verimlilik odaklı yeni bir kalkınma zemini oluşturulması amaçlanıyor.

EŞİTSİZLİKLERİ GİDERİCİ PROGRAMLAR GELİŞTİRİLMELİ

İkinci stratejik öncelik, sosyal uyumu güçlendirecek ve gelir–servet eşitsizliğini azaltacak istihdam odaklı programların geliştirilmesi. Özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne daha etkin katılmalarının yolunun açılması, yoksullukla mücadelede yenilikçi sosyal destek mekanizmalarının kurulması ve konut edinimi gibi temel refah göstergelerinde kalıcı çözümlerin üretilmesi bu başlıkta öne çıkıyor.

Üçüncü alan, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine odaklanıyor. Sanayi 4.0, karbon ayak izinin azaltılması, çevresel verimlilik, dijital altyapının yaygınlaştırılması ve stratejik sektörlerde rekabetçiliğin artırılması bu kapsamda önceliklendiriliyor. MÜSİAD, Anadolu sanayi havzaları modeli ve sektörel kümelenme stratejileriyle bu dönüşümün hem teknik hem de sosyolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİ DEVREYE SOKULSUN

Bir diğer temel strateji ise finansal kapsayıcılığı artırmaya dönük olarak alternatif finansman modellerinin geliştirilmesidir. Katılım finansı, mikrofinans ve üretim destekli yatırım fonları gibi modellerle hem girişimciliğin önünün açılması hem de finansal sistem dışında kalan kesimlerin ekonomik sisteme entegrasyonu sağlanmak isteniyor.

Beşinci başlık, üyelerin ticaret kapasitesinin güçlendirilmesini kapsıyor. Bu kapsamda MÜSİAD Invest, Sektör Kurulları, Ticaret Ofisi ve İhracatı Geliştirme Komisyonu gibi yapılar aracılığıyla üyeler arası etkileşim teşvik edilerek yeni pazarlara açılma, yatırım eşleştirme ve kurumsal gelişim destekleniyor. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde B2B platformları, fuarlar ve ticaret heyetleri ile reel katkı sağlanması amaçlanıyor.

Altıncı eksende ‘erdemli hayat’ ilkesi doğrultusunda MÜSİAD’ın değerlerinin ekonomik ve sosyal hayatta daha görünür, yönlendirici hâle gelmesi merkeze konuyor. İş dünyasında etik ilkelere dayalı rehberlik, yayınlar, eğitim programları ve toplumsal sorumluluk temelli iş modelleri ile sadece kazanç odaklı değil, erdem odaklı bir ekonomik kültürün inşası teşvik ediliyor.

MÜSİAD AKTİF ROL OYNAMALI

Son olarak bu stratejilerin işlerlik kazanması için güçlü bir MÜSİAD kurumsal altyapısı gerektiği vurgulanıyor. Veri temelli yönetişim anlayışı, politika üretiminde izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması, düşünce kuruluşu kimliğinin kurumsallaştırılması ve kaynak geliştirme stratejilerinin hayata geçirilmesiyle MÜSİAD’ın sadece iş dünyasında değil, politika yapım süreçlerinde de öncü rol oynaması öngörülüyor.

EĞİTİM ANAHTAR GÖREVİ GÖRÜYOR

Vizyon belgesinde en fazla vurgulanan başlıklardan biri de eğitim. MÜSİAD; 25,8 milyon öğrencinin bulunduğu Türkiye’de eğitimin verimlilik, üretim ve istihdamla doğrudan ilişkilendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Belgede “Mevcut eğitim yapısında ciddi bir güncelleme ihtiyacı var. Sınıf geçme sistemlerinden müfredat içeriğine, öğretmen niteliğinden yönlendirme rehberliğine kadar pek çok başlıkta reform kaçınılmaz. Eğitimi bilgi yüklemeye değil; beceri, girişimcilik, üretim ve ahlak temelli yaşam yetkinlikleri kazandırmaya yoğunlaşmalıyız” deniyor. Çalışmada özel yer ayrılan başlıklardan biri de devletin‘Terörsüz Türkiye’ projesi. Bu kapsamda MÜSİAD, terörün etkilediği bölgelerde özel kalkınma hamleleri, yatırım teşvikleri ve mesleki eğitim programlarının desteklenmesi çağrısında bulunuyor.