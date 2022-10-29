MÜSİAD yerli ve yabancı yatırımcılara rehberlik edecek

Dernek, MÜSİAD EXPO’da 2022’de tanıtacağı MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ve MÜSİAD Ticaret Ofisi’yle hem iç hem de dış ticarete ivme katacak. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına doğru ve sağlıklı ticari araştırma bilgileriyle rehberlik edeceklerini vurguladı. Asmalı, Türkiye’nin kaliteli üretim ve lojistik potansiyelinin büyük fırsatlar barındırdığını belirtti. Doğru zamanda atılacak adımlarla fırsatların en sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini aktardı.

Türkiye güvenli liman

Asmalı, şöyle konuştu: “MÜSİAD Invest’i MÜSİAD EXPO 2022 fuarımızda tanıtarak ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bölgesinde lider, üretim potansiyeliyle merkez olan Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin de güvenli limanıdır. Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest’le doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız. Aynı şekilde MÜSİAD Ticaret Ofisi’yle de uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimcilerimize ve sanayicilerimize yol göstereceğiz. Son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle lojistik konumunu daha da güçlendiren Türkiye, gözde ülke. ABD İş Seyahatimizde de bu ilgiyi teyit ettik.

Yalnız ABD değil, Özbekistan İş Seyahatimizde ve Avrupa ülkelerindeki temaslarımızda da ülkemize karşı olumlu tabloya şahit olduk. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor. Doğru zamanda atılacak adımlar fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemize imkân sağlayacak.”