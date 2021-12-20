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Ekonomi MÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması
Ekonomi

MÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması

Dolar ve altında yaşanan düşüşün arından MÜSİAD ve ASKON'dan Türk Lirası'na destek açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 23:32:00 - 2021-12-20 23:35:53
MÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu önlem paketiyle; başta Türk Lirası (TL) mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asmalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, MÜSİAD olarak son günlerdeki açıklamalarıyla hem iş dünyasına hem de vatandaşlara itidal çağrısında bulunduklarını kaydetti.

"TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine..."

Asmalı, "Bu vesileyle söz konusu çağrımızı yineliyor, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların kaybetmeye mahkum olduğunu tekrardan ifade etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu önlem paketiyle; başta Türk Lirası (TL) mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASKON'dan açıklama: Üreterek büyüyen Türkiye hayalinde biz de varız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün tarihi bir konuşma gerçekleştirdiğini, üreten ve ürettiğiyle gerçek büyümeyi hedefleyen yeni ekonomi modelinin böyle güçlü enstrümanlarla destekleniyor olmasının iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

Aydın, Türk lirasına olan inanç ve güvenlerinin her zamanki gibi tam olduğunu belirterek, "Üreterek büyüyen Türkiye hayalinde biz de varız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Nur

Allahım ya bizi satanları bizi gerenleri yerlerde süründür ülkesine hainlik edenleri kahru perişan et devletimize onlar destekleyen yanında duran kardeşlerimize her iki cihanda mutlu bahtiyar et kafirlere maşalarına darbe üstüne darbe vurdur devletimize Rabbim
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Menderes

MÜSIAD IN TÜSIAD OUT
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