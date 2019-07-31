MÜSİAD üyelerine "Stratejik Yönetim" konferansı

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Stratejist-Yazar Haluk Ünaldı, genç iş adamlarına “Stratejik Yönetim” hakkında detaylı sunum yaptı.

Çok sayıda Genç MÜSİAD üyesinin katıldığı konferansta konuşan Stratejist-Yazar Haluk Ünaldı, “Strateji, toplumların kendi geleceklerini güven altına almak üzere yaptıklarıdır. Buradaki toplum kelimesinin yerine, devletinizi, şirketinizi veya ailenizi de koyacak olsanız doğrudur. Geleceğinizi güven altına almalısınız. Sizlerin bir amacı ve bu amaca uygun yıllık sayısal değerleri olmalı yoksa başarıdan söz edemezsiniz. Yani amacınıza ulaşabilmek için yıllık sayısal verileriniz mutlaka olmalıdır. Rakiplerinizden daha çok çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çok çalışmak kötü bir şey değildir. Ancak stratejiniz yoksa sabaha kadar da çalışsanız bir fayda göremezsiniz. Dolayısıyla önce hedeflerinizi, sonrasında ise hedeflerinize nasıl ulaşabileceğinize dair sorular sorarak stratejilerinizi belirlemelisiniz” dedi.

“Gerçek stratejistler, şirketlerin patronları veya üst yöneticileridir”

Gençlere güçlü yanlarını bilmelerini ve o yönde ilerlemelerini söyleyen Ünaldı, “Bu şirketleriniz içinde geçerlidir. Güçlü tarafınıza yatırım yapın ve dış dünyadaki fırsatları takip edin ve birçok fırsatla karşı karşıya geldiğiniz zaman güçlü yanınız ile hareket edin. Strateji bu kadar basit aslında. Şimdi, bir şirket patronu veya şirket üst yöneticisinin durumunu düşünelim. Bütün mücadelesi, şirketinin öncelikle geleceğini güven altına almaya ve başarılı olmasını sağlamaya yönelik olarak devam etmektedir. Bunu gerçekleştirmek üzere, işini daha iyi yapmak, operasyonlarını yönetmek ve iyileştirmek, diğer bir ifade ile kalitesini arttırmak üzere, orta kademe yöneticilerini yönlendirir. Diğer bütün zamanlarında ise buna gece uykudan uyandığı anlar da dahil olmak üzere, şirketinin daha başarılı olması için hızlı, farklı çözümler üretmeye çalışır. O halde gerçek stratejistler, şirketlerin patronları veya üst yöneticileridir” şeklinde konuştu.