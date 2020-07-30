Müsiad Uruguaylı tüccarlarla köprü kurdu

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin moderatorlüğünde, gerçekleştirilen programa, Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Pérez-Gomar ve Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası Başkanı Julio Cesar Lestido katılım gösterdi. Programda konuşan MÜSİAD Diplomatik İlişkileri Komitesi Başkanı Zeki Güvercin Türkiye ile Uruguay arasındaki ticaret potansiyeli ve hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güvercin, “Uruguay ile olan dış ticaretimizde, istisnai 2014 yılı dışında, sürekli Türkiye aleyhine açık gerçekleşmektedir. 2019 yılında Türkiye’nin Uruguay’dan ithalatının önceki yıla göre ciddi bir şekilde gerilemesiyle (497 milyon dolardan 299 milyon dolara), dış ticaret açığı 341 milyon dolara gerilemiştir” dedi.