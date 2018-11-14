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MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), MENA bölgesindeki hedefleri doğrultusunda Umman'da temsilcilik açılışı gerçekleştirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:55
MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), son olarak Umman’da temsilcilik açılışına imza attı. Açılışın MÜSİAD’ın MENA bölgesindeki hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olduğunu belirten MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Umman’ın stratejik olarak önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Türk iş insanları için bölgenin bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Uyar, MÜSİAD olarak bölge ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ortadoğu bölgesinde temsilcilik atamaları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Konuşmasında Ticaret Diplomasisine dikkat çeken Uyar, şube ve temsilciliklerin en büyük amaçlarından birinin muhatap ülke ile Ticaret Diplomasisini geliştirerek iki ülke ilişkilerine önemli katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:55
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  2. Umman
  3. MÜSİAD
  4. MENA bölgesi
  5. MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar
  6. Türk iş insanları
  7. Ortadoğu bölgesi
  8. Ticaret Diplomasisi

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