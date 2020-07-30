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Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS temmuzda 55.5’e yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda önceki aya göre 10.2 puan artarak 55.5’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:39:00 -
MÜSİAD SAMEKS temmuzda 55.5’e yükseldi

Endekste gözlenen artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 13.5 puan birden yükselmesi ve 56 olarak kayıtlara geçmesi rol oynadı. Öbür taraftan 55.5 seviyesindeki sanayi sektörü endeksi de 0.5 artışını sürdürdü.

SAMEKS’e göre sanayi sektörü genelinde yeni siparişler, girdi alımları ve bunlara bağlı olarak üretimde olumlu görünüm sürüyor. Hizmet sektöründe de toparlanma hızlanmış, iş hacmi alt endeksi 7 ay aradan sonra 50 referans değerinin üzerine yükselmiş durumda.

Bu gelişmeler ışığında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 4 ay aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşti ve 55.5 puanla yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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