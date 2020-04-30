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MÜSİAD SAMEKS nisanda 34,3'e geriledi

SAMEKS Bileşik Endeksi, Kovid-19 salgınının toplam arz ve talep üzerindeki ciddi daraltıcı etkisi sebebiyle tarihinin en düşük seviyesine indi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:19:21 -
MÜSİAD SAMEKS nisanda 34,3'e geriledi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 5,1 puan azalarak 34,3'e geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Nisan 2020 sonuçları açıklandı.

Nisanda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 5,1 puan azalarak 34,3'e geriledi.

Nisan ayında endekste gözlenen bu azalışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 12,8 puan azalarak 28,3 seviyesine gerilemesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi de 1,8 puanlık azalışla 37,2 seviyesine indi.


- Alımlarda gözlenen ciddi daralmalar etkili oldu


Sanayi sektöründe meydana gelen sert düşüşte, yeni siparişler ve girdi alımlarındaki gözlenen ciddi daralmalar etkisini gösterdi. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarının 9,0 puan birden azalması, sektöre yönelik iş hacmindeki daralmanın sürmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte, her iki sektörde de endeks tarihinin en düşük seviyesi gözlendi.

Ocak 2013 döneminden itibaren hesaplanan SAMEKS Bileşik Endeksi, Kovid-19 salgınının toplam arz ve talep üzerindeki ciddi daraltıcı etkisi sebebiyle tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

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