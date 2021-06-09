MÜSİAD SAMEKS mayısta 51,7 puana geriledi

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,7 değerine geriledi. İş hacmindeki durgun seyrin sürdüğü hizmet sektöründe girdi alımları güçlü seyrini bu dönemde de sürdürdü. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde süregelen ivme kaybı üretimi olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler neticesinde SAMEKS Bileşik Endeksi; bir önceki aya göre ivme kaybetmesine karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürerek reel sektördeki canlı görünümün devam ettiğine işaret etti.

SAMEKS’te tam kapama ve tatil süreci etkisi

Yılın ikinci çeyreğine olumlu bir başlangıç yapan SAMEKS, mayıs ayı itibarıyla reel sektörde ivme kaybı yaşandığına işaret etti. Söz konusu dönemdeki 17 gün süren “tam kapanma” ve Ramazan Bayramı tatili sürecinin, ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı etkisi hissedildi. Geçen yılın aralık ayından itibaren kesintisiz şekilde genişleme kaydeden sanayi sektörünün bu dönemde üretim kaybına işaret etmesinin yanı sıra hizmet sektörüne yönelik iş hacminde gözlenen durgun görünüm, SAMEKS Bileşik Endeksinin hız kaybetmesinde belirleyici bir rol oynadı. Haziran ayı itibarıyla “kademeli normalleşme” sürecinin sona erecek olması ve bu kapsamda birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklentiler ışığında, gelecek döneme yönelik ciddi bir ivme artışı bekleniyor