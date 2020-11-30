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Ekonomi MÜSİAD SAMEKS kasımda 49 puana geriledi
Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS kasımda 49 puana geriledi

Endekste gerçekleşen hız kaybında sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 2 puan azalarak 46,3 seviyesine gerilemesi etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:20:04 -
MÜSİAD SAMEKS kasımda 49 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), kasımda önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Kasım 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi kasımda önceki önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49 puana indi.

Endekste gerçekleşen hız kaybında sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 2 puan azalarak 46,3 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Hizmet sektörü endeksi ise önceki aya göre 1,9 puan artarak 50,4 seviyesine yükseldi ve Bileşik Endekste gözlenen ivme kaybını sınırlandırdı.

Bu dönemde sanayi sektörü endeksinde gözlenen gerilemede yeni siparişler ve girdi alımlarında gözlenen azalmalar etkili olurken, hizmet sektörü endeksinde ise girdi alımlarının ciddi bir şekilde artış kaydetmesine karşın iş hacmindeki durgunluğun sürdüğü görüldü.

Gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin ekimde başlayan düşüşü sürdü.


- Son çeyreğe ilişkin durgunluğa işaret etti


Temmuz, ağustos ve eylül aylarını 50 referans değerinin üzerinde geçirerek reel sektöre yönelik toparlanmaya işaret eden SAMEKS, ekimden sonra kasımda da referans değerin altında kalarak yılın son çeyreğine yönelik durgunluğa işaret etti.

Söz konusu dönemde sanayi sektörüne yönelik ivme kaybının devam ettiği gözlenirken, hizmetler sektöründe ise 3 aylık durağan görüntü sona erdi ve ibre yeniden pozitife döndü.

Bu bağlamda yılın üçüncü çeyreği boyunca 50 referans değeri üzerinde seyrettikten sonra üst üste iki ay gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi'nin son çeyrek performansında, aralık ayına ilişkin sanayi sektörü verilerinin etkili olması bekleniyor.

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