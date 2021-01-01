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Ekonomi MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi
Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) Aralık 2020 sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 2,9 puan artışla 52,2 değerinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:38:00 -
MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

50 Endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 8,5 puan artarak 55,8 seviyesine yükselmesi etkili oldu. Hizmet sektörü endeksi de 0,3 puan artarak 50,9 seviyesine yükseldi ve kasıma ilişkin olumlu görünümünü sürdürdü. Sanayi sektörü endeksinde gözlenen ivmelenmede yeni siparişlerde gerçekleşen hızlı artış etkili olurken, hizmet sektörü endeksinde ise girdi alımlarının yüksek seyrini korumasına karşın iş hacmindeki durağan görüntünün devam ettiği görüldü. Böylece aralıkta 2,9 puan artarak 52,2 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde yer aldı ve bu döneme ilişkin reel sektördeki toparlanmaya işaret etti.

Pozitif büyümeye işaret

Ekim ve kasımda 50 referans değerinin altında seyrederek yılın son dönemine yönelik olumsuz bir görünüm arz eden SAMEKS Bileşik Endeksi, aralıkta 2 aylık aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerine çıktı. Böylece çeyreklik 50,5 puan ortalamasıyla Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret eden SAMEKS, son dönemde atılan parasal sıkılaştırma adımlarına karşın reel sektörde hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

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