MÜSİAD, rotayı Afrika’ya çevirdi

Fildişi Sahili ve Türk iş insanlarını bir araya getiren etkinlikte iki toplantılar ile paneller büyük ilgi gördü. MÜSİAD heyeti, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Abidjan Ticaret ve Sanayi Odası ile Abidjan Türk Büyükelçiliği’nde temaslarda bulundu. Fildişi Sahili’nden ve Türkiye’den iş insanlarını buluşturan toplantılar ise yeni yatırımlara kapı araladı.

İş birliği alanları açıldı

MÜSİAD Komisyon Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz, iş insanlarına iş birliği alanları açmaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları söyledi: “Afrika bölgesi bizler için oldukça kıymetli bir pazar, Fildişi Sahili’yle bu pazar içerisindeki etkileşimimizi arttırmayı hedefliyoruz. Fildişi Sahili’nde çok değerli fırsatlar var. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de bunu yakından görmüş olduk. Türkiye’yle iş yapmak isteyen çok sayıda iş insanı var. Fildişi Sahili’nden dostlarımızı da sağlıklı bir şekilde doğru sektörlerle eşleştirmek ve ülkemizin ticaretine katkı sağlamaktan mutluyuz. Devlet makamlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde iş heyeti ziyaretlerini artırmayı konuştuk. Yine Fildişi Sahili’nden dostlarımızı inşallah MÜSİAD EXPO 2022’de de ağırlayacak ve yeni iş ortaklıklarına imkân sağlayacağız. Tüm bu süreçlerde yanımızda olan ve desteğini her daim hissettiğimiz Dışişleri Bakanlığımız ve Abidjan Büyükelçimiz Yonca Özçeri’ye teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”