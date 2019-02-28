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MÜSİAD, "Mali Müşavirlik ve Denetim Sektörü Arama Konferansı" gerçekleştirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu tarafından "Mali Müşavirlik ve Denetim Sektörü Arama Konferansı" düzenledi

28 Şubat 2019 Perşembe 15:28
MÜSİAD, "Mali Müşavirlik ve Denetim Sektörü Arama Konferansı" gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu tarafından "Mali Müşavirlik ve Denetim Sektörü Arama Konferansı" gerçekleştirildi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu, Türkiye çapında 110 binden fazla işletmeden oluşan Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirler sektörünün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla, sektör temsilcileri ile devletin ilgili yöneticilerinin bir araya getirildiği bir arama konferansı düzenledi.

Konferansa MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdulkadir Sıcakyüz, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Büyük Mükellefler Grup Başkanı Eren Yeşilyurt, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Büyük Mükellefler Daire Başkanı Mehmet Ali Çetin ve SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, 50'ye yakın muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavirin yanı sıra kamudan isimler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirlik Çalışma Grubu Başkanı Azem Önder, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve teknoloji yönetiminin önem kazandığı ve rekabetin arttığı günümüz ekonomisinde, küresel yeniliklerle harmanlanan yeni stratejiler belirleme, dünya markaları ile yarışma ve inovasyona önem verilmesi hususlarında çalışmalar yaparak sektörümüzle ilgili olan Mali Müşavirlerimize yol gösterici olmak için MÜSİAD olarak üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:28
  1. Müsiad

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