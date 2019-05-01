MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri

Müstakil Sanayici İş adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesince düzenlenen Ekonomi Ödüllerinde kentin en iyilerine ödül takdim edildi.

MÜSİAD Malatya tarafından düzenlenen Ekonomi Ödüllerinde kentteki bazı yatırımcılara ödül verildi.

Bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya eski milletvekillerinden Mustafa Şahin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda ilk olarak konuşan MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Boyraz, Sektör Kurulları Birimi tarafından, aylardır yapılan çalışma neticesinde belirlenen kategorilerde Malatya ekonomisine katkı sağlayan işveren ve kurumlara ödül vereceklerini söyledi.

“Bu süreç dalgalı denizde gemi yüzdürmeye benzer”

Malatya ekonomisinden bilgiler de veren Boyraz, Türkiye’de 1994 krizinden 2001 krizine ve en son 2018’de yaşanan finansal krizin ülke ekonomisi açısından önemli süreçleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Bu sürecin dalgalı denizde gemi yüzdürmeye benzeyen bu süreç olduğunu belirten Boyraz, “Kur baskısından kaynaklı piyasadaki dalgalanmalar, güven ve istikrar zeminine olumsuz etkiler ortaya koydu. Oluşan cari açığın ithalatı azaltarak kapatma çabası, kısmen başarılı olsa da, ithalatımızın yüzde 85’inden fazlasının ham madde, ara malı ithalatı olması da, bu çıkmazın ne kadar ciddi düzeylere çıktığının da bir bakıma göstergesi oldu. Kur baskısı ve faiz politikaları, orta ve uzun vadede planlanmadığı ve reel ekonomi dinamiklerine uydurulmadığı sürece, panik havasının devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Çünkü ekonomi, bir bakıma sadece rakamları yönetmek değil, aynı zamanda beklentileri de yönetme sanatı olduğunu hepimiz bilmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Tek kurtuluş üretmek”

Bu kısır döngü içerisinden tek kurtuluşun üretmek olduğunu vurgulayan Boyraz, “Ürün ve değerleri üretmek, bir il için, bir ülke için, çok büyük anlamlar taşımaktadır. Cari açığı azalttığınız gibi, onlarca yüzlerce sektörü harekete geçiriyorsunuz, hane halkına aş, geleceğe umut oluyorsunuz. Ülke kaynaklarının dışarıya akmasına engel oluyorsunuz. Üretirken, değer katarak, büyümeyle beraber kalkınmayı da sağlamış oluyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise her zaman müteşebbislere destek olma noktasında ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirterek, “Bu konuda sektörel bazdaki müteşebbislere, bu ödüllerin verilmesi başarının teşvik edilmesi noktasında önemli olarak görüyoruz” dedi.

“MÜSİAD ticaretin ve yatırımın ötesinde bir kurum”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’da MÜSİAD Malatya Şubesinin iş adamlarının bu şekilde ödüllendirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. MÜSİAD’ın 200’ün üzerinde şubesi, 90’ın üzerinde ülkede temsil edildiğini belirten Çakır, “Dolayısıyla MÜSİAD’ın bu kadar büyüdüğünü görmek ülkemizin de ekonomik olarak büyüdüğünün göstergesi” ifadelerine yer verdi. Çakır, MÜSİAD’ın sadece yatırım ve ticaretin ötesinde birçok sorumluğu da üstlenen bir kurum olduğunu dile getirerek bu yapıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

“İş dünyası çok yoruluyor”

Daha sonra söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise iş dünyasının çok yorulduğunu dile getirerek, “Gelişmekte olan bir ülkede mücadeleniz çok farklı oluyor. Böyle bir mücadelede ödül törenleri tüm zorlukları size unutturuyor, motivasyonunuzu artırıyor. Bu tür organizasyonları MÜSİAD’ın genelinde vardır ama Malatya şubemizin de organize ettiği bu gece iş dünyamıza bir değer katıyor” şeklinde konuştu.

Marka şehirler vurgusu

Ülke düzeyinde sürdürülebilirlik ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi ve bölgeler arasında dengesizliğin giderilmesinin bölgesel kalkınma ile mümkün olduğunu ifade eden Kaan, bu noktada sivil toplum kuruluşlarının önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Gelecekte ülkeler yerine şehirlerin yarışacağını da anımsatan Kaan, “Bugün dahi bu durum böyle. Bugün baktığınız zaman devletler konuşulmuyor. Londra, Paris, Hong Kong, Singapur, New York, Los Angeles, İstanbul konuşuluyor. Biz bunların içine Malatya, Antalya, Bursa ve, Gaziantep’i de koymak istiyoruz. Ama bu şehirleri marka haline getirmek içinde daha organize olarak siyasiler, iş dünyası, STK’lar birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“Rakamları marka şehir olabilmek için daha fazla yükseltmemiz gerekiyor”

Malatya ekonomisine de değinen Kaan, kentin büyüklük olarak yaklaşık 12 milyar TL’lik bir büyüklüğünün olduğunu bunun da ülke ekonomisinin yüzde 0,5’ine denk geldiğini söyledi. İhracatın da yaklaşık 340 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Kaan, “Bu rakamları marka şehir olabilmek için daha fazla yükseltmemiz gerekiyor. Ama tabi Malatya’nın 109 ülkeye de ihracat yapmasını alkışlıyoruz. Üretimi arttırdığımız takdirde çok ciddi bir potansiyeli de yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“17 yılda 217 milyar dolar doğrudan yatırım”

17 yıldır Türkiye’ye yaklaşık 217 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldiğini belirten Kaan, yatırımların artması adına Türkiye’de yatırım ortamının rahatlamasının gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler arasından 61. sıradan 43’üncü sıraya yükseldiğini ifade eden Kaan, “Biz Türkiye’ye yatırım çekmeye, dünyadaki rakiplerimiz ile yarışırken, aynı zamanda bu teşvikler, bölgesel bazlı çalışmaları da çok önemsiyoruz. Bunları arttırdığımızda sizlerle dünyadaki aktörleri bir araya getireceğiz. Bizler bu bölgeleri yatırıma teşvik edeceğiz” diye konuştu.

“Üretim ve istihdam hayati bir mesele”

Ödül töreninde son olarak söz alan Vali Aydın Baruş’ta devletlerin temel amacının insanını en güzel olanaklar ile yaşatmak olduğunu belirterek bununda güçlü bir ekonomi ile sağlanabileceğini söyledi. Güçlü bir devlet ve ekonominin ekonomik kalkınmışlıktan geçtiğini belirten Baruş, üretim ve istihdamın Türkiye için hayati bir mesele olduğunu söyledi.

MÜSİAD’ın tüketim anlayışı yerine üretim anlayışını öne çıkardığını belirten Baruş, “MÜSİAD, yıllardır çalışan ve bunu insanımıza anlatan bir sivil toplum kuruluşu, kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ekonomi ödülleri verildi

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde yılın yatırım ödülleri Akif Baştürk, Hüseyin Çınar, Özcan Mercan ve Ergin Eredemir’e verildi.

Gecede verilen diğer ödülle ise şöyle:

“Yılın ihracat rekortmenleri: Abubekir Meşe, Yusuf Özdal, İsmail Aslan, Mustafa Tosun.

Yılın İstihdam ödülleri: Abdulkadir Üzmez, Mehmet Haskul, Abdullah Canpolat.

Yılın genç girişimcisi: Eray İlbay.

Yılın İnüvasyon ödülleri: H.Ahmet İlhan, Sinan Akıncı.

Yılın Girişimcilik Ödülleri: Osman Yağız, Tahsin Öner.

2017 yılı ilk 100’e giren vergi rekortmenleri: Muharrem Poyraz,Recai Şahin, Mustafa Özhüsrev, Basri Yaşar, Bayram Dağaşan.

Yılın Kurumları: Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TKDK, İŞKUR, İnönü Üniversitesi Teknokent,”