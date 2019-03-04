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MÜSİAD Libya’ya temsilcilik açtı

MÜSİAD, Libya’da gerçekleştirdiği temsilcilik açılışıyla 93 ülkede 223 temsil noktasına ulaştı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:52
MÜSİAD Libya’ya temsilcilik açtı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Libya’da gerçekleştirdiği temsilcilik açılışıyla 93 ülkede 223 temsil noktasına ulaştı. Libya’da temsilcilik ofisi açan MÜSİAD, böylece 93 ülkede 223 temsil noktasına ulaştı. MÜSİAD Libya Temsilcisi olarak Murtaza Karanfil göreve getirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 178 milyon dolara ulaştığını, 2018 yılında bu rakamın 1,8 milyar dolar olduğunu belirterek, “Ticaret hacmi henüz istenilen seviyede değil. Karşılıklı ticaret hacmi çok büyük bir potansiyel vaad ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artacak ve MÜSİAD Libya Temsilciliği, iki ülke ticaret ilişkilerine katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:52
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  2. Libya
  3. MÜSİAD
  4. MÜSİAD Libya Temsilcisi olarak Murtaza Karanfil
  5. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

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