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Ekonomi MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar: Dolar operasyonu ile mücadele etmemizin tek yolu cari fazla vermemiz
Ekonomi

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar: Dolar operasyonu ile mücadele etmemizin tek yolu cari fazla vermemiz

Yeniakit.com.tr yayınına katılan MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, dün akşam saatlerinde Dolar kurunda yaşanan ani artışı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 18:54:00 - 2021-03-22 19:11:58

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, dolar kurundaki ani artışı değerlendirdi. İhracat vurgusu yapan Başkan Yarar, "Potansiyelimiz ve gücümüz var. Dolar üzerinden çekilen operasyonlara direnmemizin tek yolu cari fazla vermemiz." dedi.

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