MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar: Araplarla yatırımda hedef 100 miyar $

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar, 10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduklarını söyledi. Yarar, “Suriye’nin yeniden yapılanmasından pay alabiliriz” dedi.

1.Türk-Arap İş Zirvesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) organizasyonuyla, 13 Nisan'da düzenlenecek. Etkinliğe başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş adamları katılacak.

Türkiye'deki mali hukuk kuralları, vatandaşlık ve ikamet hakkı, ticari sorunların çözümü ve Türkiye’deki yatırım teşviklerine yönelik sorunların görüşüleceği programda, B2B görüşmeleri ile ticaret hacminin artırılması sağlanacak.

Suriye’nin yeniden inşasını yapabiliriz

Türkiye’nin yatırım ve ticaret açısından güvenli ve istikrarlı bir ortamına sahip olduğunu belirten Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, “10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduk” diye konuştu.

Hedefi oluştururken Suriye’nin yeniden yapılandırılmasından Türkiye’nin pay alacağını da öngördüklerini belirten Erol Yarar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu rakam afaki bir rakam değil. İnşallah 2 sene içinde Suriye’de sulh olacağını düşünüyoruz. Suriye'deki iş adamlarıyla beraber MÜSİAD üyelerinin çok etkin olarak yer alması gereken bir faaliyettir. Suriye'nin yeniden yapılanmasında hedeflenen rakam 50 milyar dolar. Biliyorsunuz orada çok büyük yıkımlar oldu, altyapı, üst yapı. Biz istiyoruz ki barış geldiği zaman ülkemizin iş adamları Suriye'de çok etkin olsunlar. Binlerce Arap iş adamı İstanbul başta olmak üzere Bursa, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Türkiye'nin birçok şehrinde şirket kurarak ticaret ve yatırım yaptı. Suriye’nin yeniden inşasında da ortak iş yapılabilir.”

10 bin yabancı iş adamı yatırım için bu fuarda

1.Türk-Arap İş Zirvesi ile 10 bine yakın Arap iş adamını MÜSİAD üyeleriyle buluşturacaklarını ifade eden Yarar, zirveye katılacak nitelikli Arap iş adamlarını özenle seçtiklerini aktardı. Türkiye’deki Arap iş adamlarının çok büyük ihracat potansiyeli olduğunu anlatan Yarar, Arap iş adamlarını Türkiye’de sağlık, gıda, turizm, eğitim, hizmet, elektronik, otomotiv ve kimya gibi çok farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Yarar, “Mesela bir Arap iş adamının 30 ülkeye ihracat yaptığını biliyoruz. Tamamen ticaret yapıyorlar. Kendi ülkelerindeyken, ülkelere ihracat yapıyorlardı. Şimdi Türkiye’ye geldiler, aynı ürünleri Türkiye’den tedarik ederek ihraç etmeyi hedefliyorlar. Onları, Türkiye’de bu ürünleri üreten insanlarla tanıştırmamız lazım” şeklinde konuştu.