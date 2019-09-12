MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar faiz indirim kararını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam etmesi gerektiğine inandığını belirten Çınar,“Merkez Bankası’nın Temmuz ayında aldığı kararın ardından piyasaların beklentisi zaten faiz indirimlerinin kademeli bir şekilde devam edeceğine yönelikti. Bu bağlamda yeni dönemde piyasalarla iletişim kanallarını daha dinamik bir şekilde kullanan Merkez Bankası’nın beklentilere uyumlu bir şekilde aldığı 325 baz puanlık bu indirim, iş dünyasının temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bununla birlikte Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönem takviminde yer alan yılın son iki toplantısında da faiz indirimlerine devam etmesi gerektiğine, mevcut yüzde 16,50’lik seviyenin daha da alt seviyelere çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ediyor ve yalnızca kamu bankalarının değil, özel bankaların da piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını bekliyoruz. Piyasa faizlerinde beklenen düşüşlerin gerçekleşmesi durumunda ekonomik aktivite ve yatırımlarda gözlenecek canlanmayla birlikte yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisindeki daralma eğiliminin sona ereceğini ve pozitif büyüme sürecinin yeniden başlayacağını düşünüyoruz” dedi.