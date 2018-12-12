MÜSİAD ile Yedihilal geleceğin erdemli iş insanlarını yetiştiriyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile YediHilal ortaklığında düzenlenen ‘Ticaret Mektebi’ programı, MÜSİAD Yeni Genel Merkez’de gerçekleştirildi.

Donanımlı gençlik

Programa, YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, “Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlâkî refleksleri gelişmiş, başkalarının haklarına riayet eden, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı bir gençlik düşlüyoruz” dedi.

Helal-haram sınırı

Programın düzenleniş amacıyla ilgili değerlendirilmelerde bulunan YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu ise konuşmasında, usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkat eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi gerektiren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirtti.

Yeni iş modelleri

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programda “Cesaret, Şükür, Sabır ve Ticaret Ahlakı” başlıklıları altında dersler verildi. Kampta ayrıca, Albaraka Garaj’dan Melih Turan yönetiminde kurulan simülasyon masalarıyla yeni iş modelleri üretildi ve sahada gerçekleşebilecek sorunlar konuşuldu.