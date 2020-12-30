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Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'yı önemsiyoruz"
Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'yı önemsiyoruz"

"Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ilişkilerini daha da derinleştirilmesi ve söz konusu pazarda ülkemizin rekabet gücünün korunmasına yönelik atılan adımların birincisi olarak gördüğümüz bu STA’nın, 2021 yılına ilişkin büyüme rakamlarında net dış talebin yönünü pozitife çevirmesinde oldukça etkili olacağına inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:33:05 -
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'yı önemsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) oldukça önemsediklerini belirterek, "Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ilişkilerini daha da derinleştirilmesi ve söz konusu pazarda ülkemizin rekabet gücünün korunmasına yönelik atılan adımların birincisi olarak gördüğümüz bu STA’nın, 2021 yılına ilişkin büyüme rakamlarında net dış talebin yönünü pozitife çevirmesinde oldukça etkili olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Kaan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaan, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinde tüketim harcamalarının büyümeye katkısının 5,5 puan olurken, yatırımların katkısının ise 5,2 puan olduğunu, bu dönemde net dış talebin de büyümeyi 9,1 puan aşağıya çektiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada MÜSİAD olarak, Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme eğiliminin kalıcı bir nitelik kazanabilmesi için mutlaka net dış talebin de pozitife dönmesi gerektiğine işaret etmiş ve yeni dönemde ihracata yönelik yeni bir stratejinin belirlenmesinin doğru bir adım olacağını ifade etmiştik. Bu bağlamda Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını oldukça önemsiyoruz. Nitekim 2019 yılı genelinde 10,9 milyar dolar, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 9 milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız ülke konumunda bulunan Birleşik Krallık, dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerin başında gelmektedir."

Bölgeye ilişkin pazar payının korunmasını ve hatta mevcut seviyenin de üzerine çıkılmasını sağlayacağına inandıkları bu anlaşma ile Gümrük Birliği'nin getirmiş olduğu kazanımları korumuş olduklarını aktaran Kaan, "Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ilişkilerini daha da derinleştirilmesi ve söz konusu pazarda ülkemizin rekabet gücünün korunmasına yönelik atılan adımların birincisi olarak gördüğümüz bu STA’nın, 2021 yılına ilişkin büyüme rakamlarında net dış talebin yönünü pozitife çevirmesinde oldukça etkili olacağına inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Kaan, MÜSİAD'ın uzun süredir gündeminde yer alan bu anlaşma için başta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan olmak üzere, imzaların atılmasında emeği olan bütün devlet ricaline teşekkürlerini iletti.

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