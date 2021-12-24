MÜSİAD dolar düşüşü sonrası çağrı yapmıştı! İşte indirim yapan o firmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklamasıyla dolardaki düşüşün ardından MÜSİAD, tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etmişti. MÜSİAD, çağrısına karşılık veren firmaların isimlerini açıkladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etmişti. MÜSİAD indirim yapan firmaları duyurdu.
Türk Lirasının büyük değer artışı kaydetmesiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, fiyatlarda indirime giden üyelerin kamuoyuna duyurulacağı bildirilmişti.
"Fiyatlarda indirim yapmaya davet ediyoruz"
MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer almıştı.
MÜSİAD firmaları açıkladı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sosyal medya hesabından indirim yapan firmaları açıkladı.