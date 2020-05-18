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MÜSİAD Başkanı Nur’dan 19 Mayıs mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:23 -
MÜSİAD Başkanı Nur’dan 19 Mayıs mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Nur, mesajında, özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin ve Cumhuriyet’in teminatının Türk gençliği olduğunu belirtti.


19 Mayıs’ın, 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi fiili olarak başlattığı gün olduğunu ifade eden Nur, şunları kaydetti:


"19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. 19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır. Sevgili gençler; her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var. Hepimizin size ihtiyacı var. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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