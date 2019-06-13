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MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten destek paketi değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketini değerlendirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:11
MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten destek paketi değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketini değerlendirdi.


MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, desteklerden yararlanan işletmeler için ciddi bir avantaj oluşturacağını belirterek, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye ekonomisi brüt yatırımların yüzde 55’ini, toplam istihdamın yüzde 73’ünü, toplam cironun yüzde 62’sini, toplam ihracatın ise yüzde 55’ini gerçekleştiren KOBİ’lerimizin omuzlarında yükselecektir. KOBİ’lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz. KOBİ’lerimizin finansman yükünün azaltılmasıyla 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 oranında azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve Şubat ayı itibariyle yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizlik oranının çok daha makul düzeylere çekileceğine inanıyoruz. Buna ek olarak, yılın son çeyreği itibariyle mevcut pozisyonundan çok daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte KOBİ’lere sağlanacak olan kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesi, desteklerden yararlanan işletmelerimiz için ciddi bir avantaj oluşturacaktır. Bu vesileyle MÜSİAD olarak üyelerimizin çok önemli bir kısmını oluşturan, sürekli üreten, katma değer sağlayan ve mevcut sermaye sistemi içindeki risklere aldırmadan inatla yoluna devam eden KOBİ’lerimize sağlanacak her türlü imkanın destekçisi olacağımızı, yeniden ifade ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:11
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