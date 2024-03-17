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Kobi MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli yeniden seçildi
Kobi

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli yeniden seçildi

Yeniakit Publisher
2024-03-17 12:11:00 -
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli yeniden seçildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Başkanlığına yeniden iş insanı Reşad Cabirli seçildi.

Bakü'de, MÜSİAD Azerbaycan olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda MÜSİAD Azerbaycan yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. İş insanı Reşad Cabirli ise yeniden MÜSİAD Azerbaycan Başkanı oldu.

Toplantı sonrasında MÜSİAD Azerbaycan iftar programı düzenledi. Programda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev, milletvekilleri, iş insanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Bağcı, MÜSİAD Azerbaycan'ın çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attığını belirterek yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Bağcı, Türk dış politikasının hedeflerinden, bölgede barış ve huzurun tesisi için yapılan faaliyetlerden bahsetti.

İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin Bağcı, "Bugün Gazze'de Müslümanlar katledilmektedir, Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığına dönmüştür. İnsanların yürekleri kanarken, devletlerin liderleri bu katliamı görmezden gelmektedir. Türkiye olarak haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Vicdanını ve merhametini yitirmiş adaletsiz dünyaya itirazımızı yüksek sesle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
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MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Uzun konuşmasında, MÜSİAD'ın vizyon ve hedeflerini, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Cabirli de bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve planları anlattı.

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