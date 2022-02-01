MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz’dan özel bankalara tepki

Yeni Akit Ankara

Başkan Fehmi Yılmaz; özel bankaların faiz aymazlığına yönelik olarak yaptığı açıklamada, ”Merkez Bankası’nın ‘yüksek faizi indirin’ çağrılarına kulak asmayan bankacılık sektörü, belirlenen yüzde 14 faiz oranıyla kaynak kullanımıyla yüzde 30’lara varan oranla kredi olarak müşterilerine satıyorlar. Yatırımcılarımız bu ortamda nasıl yatırımda bulunacak, ticari ve bireysel kredi kullanıcıları ihtiyaçlarını gidermek için yeterli finansmana ulaşamıyor, kaynak sağlamakta zorluk çekiyorlar” ifadelerini kullandı.

Vatandaştan iki kat fazla para alıp rekor kar açıklıyorlar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporunu değerlendiren Yılmaz; “Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon lirayı geçmiş, Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre yüzde 50 artış kaydetmiş görünüyor. Aralık sonu itibarıyla dönem net karı yüzde 57 artışla 92 milyar 83 milyon liraya çıkmış, bankaların 2020 karı ise 58,5 milyar liraymış. Vatandaştan iki kat fazla para alıp kar açıklıyorlar. Piyasanın canlanması, yatırımların olması için kredi oranlarının düşmesi gerekir” görüşünü dile getirdi.