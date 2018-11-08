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MÜSİAD Afrika ağını genişletiyor

MÜSİAD, iş insanları için cazibe merkezi olan Tanzanya’da temsilcilik açarak 81 ülkede 211 nokta temsil noktasına ulaştı.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:40
MÜSİAD Afrika ağını genişletiyor

Tanzanya’da temsilcilik açan MÜSİAD, 81 ülkede 211 nokta temsil noktasına ulaştı. MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Afrika’nın en güvenilir ve istikrarlı ülkelerinden biri olan Tanzanya’nın, 60 milyona yaklaşan nüfusu ve yatırım olanakları ile iş insanları için cazibe merkezi olduğunu söyledi. MÜSİAD Tanzanya Temsilcisi olarak göreve başlayan Necmettin Keleş de iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:40
  1. Tanzanya
  2. MÜSİAD
  3. MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar
  4. MÜSİAD Tanzanya
  5. Necmettin Keleş

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