MÜSİAD Afrika ağını genişletiyor

Tanzanya’da temsilcilik açan MÜSİAD, 81 ülkede 211 nokta temsil noktasına ulaştı. MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Afrika’nın en güvenilir ve istikrarlı ülkelerinden biri olan Tanzanya’nın, 60 milyona yaklaşan nüfusu ve yatırım olanakları ile iş insanları için cazibe merkezi olduğunu söyledi. MÜSİAD Tanzanya Temsilcisi olarak göreve başlayan Necmettin Keleş de iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için gayret göstereceklerini belirtti.