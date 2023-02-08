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Ekonomi MÜSİAD, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ni erteledi
Ekonomi

MÜSİAD, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ni erteledi

MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından, 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, milletimizi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 15:38:00 -
MÜSİAD, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ni erteledi

MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, milletimizi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih daha sonra duyurulacaktır.

Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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