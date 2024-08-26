Musakkadan golfe bir evrim hikayesi! Şeyma Döğücü’ye jakuzi iftirası atanlar, golfçü başkana ne diyecek!
Antrikot-musakka tiyatrosu oynayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında "mini golf sahası" olduğu ortaya çıktı. Jakuzi iftirasıyla eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hedef alan CHP'li trollerin golfçü Ekrem'e ne diyecekleri merak konusu oldu.
yeniakit.com.tr
Antrikot-musakka tiyatrosu hala hafızalardaki yerini koruyan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında "mini golf sahası" olduğu ortaya çıktı.
Gündeme vatandaşlara hizmetle değil skandallarla gelen İmamoğlu'nun "mini golf sahası" sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Golfçü Ekrem'e ne diyecekler!
Jakuzi iftirasıyla eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hedef alan CHP'li trollerin golfçü Ekrem'e ne diyecekleri merak konusu oldu.
CHP'li trollerden jakuzi iftirası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimler sonrasında iftiraya başlamıştı.
CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kutlamak için yanına gittiğinde başkanlık binasında jakuzi gördüğünü ifade edip iftira atmıştı.
Eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Hodri meydan" diyerek binada jakuzi olmadığını açıklamıştı.
CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de tartışmaya katılmış ve jakuzi olmadığını itiraf etmişti.
Hastaneye 'para yok', Koç'a para çok!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmayan Ekrem İmamoğlu, Koç ailesinin şahsi mülkü olan golf tesisine özel asfalt döktürmüştü.
Medya
Herkes bunu merak ediyordu! İşte CHP’deki gizli buluşmanın perde arkası: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun planı ne?
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