Musa Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı! "Benim için bir babasınız"

Fenerbahçe'nin eski ve unutulmaz yıldızı Musa Sow, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"Benim için bir babasınız" diye not düşen yıldız futbolcu, Aziz Yıldırım için "Siz büyük bir adamsınız. Her şey için, ama özellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

2011-2012 sezonunda Fransa'nın Lille takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Musa Sow, geçen üç sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderek Al-Ahli Dubai Club ve FC Shabab Al-Ahli Dubai kulüplerinde forma giydi.

2017-2018 sezonunda Türkiye'ye dönen Musa Sow, Bursaspor'a imza attı. Burada bir sezon geçiren yıldız futbolcu bir süre boşta kaldıktan sonra şu anda oynadığı kulüp olan Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ile anlaştı.