Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali için alçak sözler! Vatandaşlardan tepki yağıyor

Türkücü Musa Eroğlu, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) amcasını oğlu ve damadı, ilmin kapısı Hz Ali'ye (K.S.) yönelik aşağılık ifadeler kullandı. Musa Eroğlu'na Hz. Ali'ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle vatandaşlardan sert tepki geldi. Eroğlu hakkında başsavcılığa dilekçe verildi.

Eroğlu'ndan aşağılık ifadeler! Şehit edilmesini dalga konusu yaptı

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu iddia eden Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir." dedi.

Eroğlu, Hz. Ali'nin Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle şehit edilmesini dalga konusu yaptı.

Musa Eroğlu konuya ilişkin, "Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan sert tepki

Eroğlu'nun milli ve dini inancımıza yönelik hakareti ile alaycı tavrı, sosyal medyada vatandaşlardan tepki çekti. Cumhuriyet başsavcılığına çağrıda bulunan vatandaşlar, Musa Eroğlu için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.