Musa Aydın'ın kamp ziyaretleri sürüyor



ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Kamp ziyaretlerini sürdüren Aydın, grekoromen güreşçilerin ardından Kadın Milli Takımı ile bir araya geldi. Aydın, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapan kadın güreşçilere moral ziyaretinde bulundu. Kadın güreşçilerle sohbet eden Aydın, teknik heyetle de toplantı yaparak takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

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