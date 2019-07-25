0553 313 94 23

Musa Aydın: Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, "İnşallah önce Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız." dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:45
Musa Aydın: Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak

Güreşte yılın en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek.

Milli güreşçiler, Kazakistan'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize almaya çalışacak. Şampiyonada olimpik sıkletlerde ilk 6'ya giren güreşçiler, Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda altışar sıklette müsabakalar yapılacak.

Güreş Milli Takımı, bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarihi bir başarı elde etti.

Ay-yıldızlılar, olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçilerin de mindere çıktığı Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda kazandıkları madalyalarla Kazakistan öncesi "hazırız" mesajı verdi.

Serbest stil ve kadınlarda yapılan şampiyonada milli takım 3 altın, 2 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 15 madalya aldı. Türkiye, Dünya Şampiyonası havasında geçen organizasyonda ülke sıralamasında serbest stilde zirvede yer alırken, kadınlarda ikinci oldu.

Başkan Aydın: İyi yoldayız

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nda tüm olimpiyat kotalarını almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya alarak tarih yazdıklarını belirten Aydın, "Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda serbest stilde şampiyon, kadınlarda ikinci olduk. Bu iyi yolda olduğumuzu açıkça ortaya koydu." diye konuştu.

Aydın, Dünya Şampiyonası'na 2 aydan az bir süre kaldığını dile getirerek, "Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'da yer almak kota için yeterli. Ancak birçok güreşçimizden dünya şampiyonu olarak kota almalarını bekliyorum. Güreşçilerimizin bunu başarabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarı için her türlü imkanı seferber ettik"

Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 5'inin güreşten geldiğine işaret ederek, "En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yine en başarılı branş olmak." dedi.

"Amatör spor branşlarının zirvesi olimpiyatlardır." ifadesini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Yıllardır güreş hep bu konuda zirvede olmuştur. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana bilimsel çalışmaya ağırlık verdik. Önceden takım hocaları sadece antrenörlük değil psikolog, diyetisyen, kondisyoner kısacası her işle uğraşıyordu. Bu da başarıyı düşürüyordu. Şimdi doktorumuz, masörümüz, diyetisyenimiz, kondisyonerimiz, psikoloğumuz var. Tamamen bilimsel çalışıyoruz. Kısacası başarı için her şeyi seferber ettik. İnşallah önce Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:45
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar 643 konutları ne zaman teslim edilecek?
    1. TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar 643..
    2. Fetih Müzesi’nde Kırgız esintisi
    3. Yılmaz’ın hayaliyle burslu okuyacaklar
    4. Eski belediye başkanını silahla..
    5. Bir modern üst geçit daha hizmete girdi
    6. Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti
    7. Öğrenciler geliyor şehrin ekonomisi..
    8. Başkan Avcı; “Şehri inşa ederken..
    9. Süper buğdaylar elle tek tek hasat..
    10. Başkan Oprukçu: “İstihdam Ereğli’nin..
    11. Karacabey’de “Açık Kapı Günleri”..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    14. Faiz kararının ardından dolarda son..
    15. Tunus’un geçici Cumhurbaşkanı El Nasır..
    16. İlk icraati olay oldu! Johnson'dan..
    17. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde..
    18. Gercüş Belediye Başkanı Günaydın’dan..
    19. Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme..
    20. MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı