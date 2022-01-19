Muş yarın okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe
Muş hangi ilçelerde okullar tatil 20 Ocak! Kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim-öğretime ara verildi. Peki, Muş’ta okullar tatil edildi mi? Muş hangi ilçelerde okullar tatil?
Muş okullar tatil edildi mi? Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Peki, Muş’ta yarın okullar tatil mi?
Muş yarın okullar tatil mi 19 Ocak Perşembe
Muş’ta kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Muş valiliğinden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 20 Ocak 2022 Perşembe günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20 Ocak 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.