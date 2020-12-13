  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muş ve Bitlis için karla karışık yağmur uyarısı
Aktüel

Muş ve Bitlis için karla karışık yağmur uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:37:09 -
Muş ve Bitlis için karla karışık yağmur uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesindeki Muş ve Bitlis'te aralıklarla sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Muş ve Bitlis'te aralıklı sağanağın yanı sıra gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması öngörülüyor.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 10, Hakkari'de 8, Muş'ta 6 ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah buzlanma, donla birlikte yer yer pus ve sis beklenirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini azarladı
Dünya

Aliyev kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini azarladı

AGİT Minsk Grubunun eş başkanlarını kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini adeta azarlayar..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Gündem

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Seçimli bir..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay