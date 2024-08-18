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Gündem Muş Varto'da korkutan deprem!
Gündem

Muş Varto'da korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 00:58:00 -
Muş Varto'da korkutan deprem!

AFAD duyurdu! Muş'un Varto ilçesinde 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Muş'un Varto ilçesinde saat 00.13 sularında 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu.

AFAD depremi sosyal medyasından böyle paylaştı;

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