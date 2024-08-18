Muş Varto'da korkutan deprem!
AFAD duyurdu! Muş'un Varto ilçesinde 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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AFAD duyurdu! Muş'un Varto ilçesinde 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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