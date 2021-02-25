Muş deprem fay hattı nereden geçiyor Muş deprem fay hattı haritası

Muş’ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muş Varto’da 4.1 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 12.48'de yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşen deprem Bingöl, Erzurum başka olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer?

Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu Fay hattı ile birleştiği alan. Sonuçta Karlıova'da 2 fay birleşiyor. Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçmektedir? Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Araştırma Uygulama ve Yönetim Merkezi yetkililerinden Yrd. Doç. Dr. İskender Dölek, deprem konusunda önemli uyarılarda bulunarak önceden tedbir alınması gerektiğini söyledi.İskender Dölek, "Büyük depremler üreten Bingöl-Karlıova bindirme zonunda gerilim had safhaya ulaşmış düzeyde. Burada meydana gelebilecek bir deprem Varto fayzonunu tetikleyebilecek, Varto fayzonunda meydana gelen depremlerinde Muş bindirme zonunda yeni depremler oluşturması kaçınılmaz." dedi.

Muş'ta deprem riski var mı?

İskender Dölek şunları söyledi:"Farklı derinlikleri kapsayan deprem tehlikeleri irdelendiği zaman her derinlikte Muş ve çevresini artan bir sıkışma rejimi ve fay hatlarında bir gerilimin olduğu ortaya çıktı. Aslında Muş'ta var olan bir deprem tehlikesinin süre ve süreç olarak yaklaştığını gösteren özelliklerden biri olarak değerlendirilebilir. Burada özellikle Varto fayzonunda meydana gelen depremlerle birlikte hemen arkamızda Muş bindirmez zonunda artan bir gerilim dikkati çekiyor. Muş ilini etkileyebilecek en önemli fay hatlarından biri ama özellikle şunu vurgulamak lazım; büyük depremler üreten Bingöl-Karlıova bindirme zonunda gerilim had safhaya ulaşmış düzeyde. Burada meydana gelebilecek bir deprem Varto fayzonunu tetikleyebilecek, Varto fayzonunda meydana gelen depremlerinde Muş bindirme zonunda yeni depremler oluşturması kaçınılmaz."