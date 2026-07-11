Demlikte kalan çay yaprakları meğerse... Milyonlarca kişi çöpe döküyor maalesef!..

Oysa süt, şeker ya da tatlandırıcıyla karışmamış sade çay artıkları, bitki bakımında değerlendirilebilecek doğal malzemeler arasında yer alıyor. Çay yaprakları, komposta eklendiğinde ayrışma sürecini destekleyebilir; toprağa az miktarda karıştırıldığında ise özellikle asidik yapıyı seven bitkiler için faydalı olabilir. Kullanılmış çay yaprakları, kompost yığınına eklendiğinde organik yapıyı zenginleştirir. Azot içeriği sayesinde kompostun daha verimli hale gelmesine yardımcı olabilir. Bu da mutfak atıklarının daha dengeli şekilde parçalanmasını destekler. Poşet çay kullanılacaksa dikkatli olunması gerekir. Bazı çay poşetleri mikroplastik içerebildiği için, emin olunmayan durumlarda yalnızca içindeki çay yaprakları komposta eklenmeli, poşet kısmı ayrılmalıdır.