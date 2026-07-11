Dondurma yerken beyin donması mı? Vücudunuz için hiç beklenmedik tepkimeye karşı...

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için dondurma yemek ya da buz gibi bir içecek tüketmek pek çok kişinin vazgeçilmez alışkanlıklarından biridir. Ancak bazı durumlarda bir iki kaşık dondurma yedikten sonra aniden başlayan keskin bir baş ağrısı kabusunuz olmasın.