Dondurma yerken beyin donması mı? Vücudunuz için hiç beklenmedik tepkimeye karşı...
Vücudunuz için hiç beklenmedik bu tepkime karşısında neye göre hareket etmelisiniz işte tüm detaylar uzman ismin detaylandırmasında...
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Vücudunuz için hiç beklenmedik bu tepkime karşısında neye göre hareket etmelisiniz işte tüm detaylar uzman ismin detaylandırmasında...
Sıcak yaz günlerinde serinlemek için dondurma yemek ya da buz gibi bir içecek tüketmek pek çok kişinin vazgeçilmez alışkanlıklarından biridir. Ancak bazı durumlarda bir iki kaşık dondurma yedikten sonra aniden başlayan keskin bir baş ağrısı kabusunuz olmasın.
Halk arasında ‘Beyin Donması' olarak bilinen soğuk uyaranına bağlı baş ağrısı ile ilgili bilmeniz gerekenleri Dr. Öğr. Üyesi Meltem Can İke anlattı.
Yaz aylarının gelmesiyle dondurma ve soğuk içeceklerin tüketimi de artıyor. Ancak vücudumuz soğuk uyaranlara karşı bazı tepkiler ortaya koyar. Bunlardan biri de soğuk uyaranına karşı baş ağrısıdır.
Bazen dondurmanın ilk birkaç kaşığından sonra alnın ortasında veya şakaklarda aniden başlayan keskin bir ağrı hissedilebilir. Halk arasında "beyin donması" olarak bilinen bu durum, tıbbi olarak soğuk uyaranına bağlı baş ağrısı olarak tanımlanır.
Kısa sürmesine rağmen oldukça rahatsız edici olabilen bu ağrının nedeni ise düşündüğünüzden daha ilginçtir.
Halk arasında 'Beyin Donması' olarak bilinse de beynin donması söz konusu değil.
Ağrıya neden olan olay, ağız damağının arka kısmının çok soğuk bir yiyecek veya içecekle ani şekilde temas etmesiyle başlar. Soğuk temas, damaktaki sinir uçlarını uyarır.
Özellikle yüz bölgesinin duyusunu taşıyan trigeminal sinir bu uyarıyı beyne iletir.
Beyin ise bu sinyali bazen alın veya şakak bölgesinden geliyormuş gibi algılar. Bu nedenle ağrı, ağız yerine başın ön kısmında hissedilir.
Soğuk gıdalar damaktaki kan damarlarının hızla daralmasına neden olur. Ardından damarlar yeniden genişler. Bu ani damar değişikliği ve sinirlerin uyarılması kısa süreli ama şiddetli bir baş ağrısına yol açabilir. Beyin donması genellikle birkaç saniye içinde başlar ve çoğu zaman 20 ila 60 saniye arasında kendiliğinden geçer. Nadiren birkaç dakika sürebilir.
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