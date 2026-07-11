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Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

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Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Dünyanın en varlıklı aileleri, evlerinde Michelin kalitesinde yemek hizmeti sunabilecek özel aşçılar için kesenin ağzını açtı. Yeni sektör raporuna göre ABD’de deneyimli özel aşçıların yıllık brüt maaşı 300 bin dolara kadar yükseldi. Dünyanın en zengin ailelerinin özel aşçılara olan talebi hızla artarken, nitelikli çalışan bulmak giderek zorlaşıyor. Yeni bir araştırmaya göre ultra zengin ailelerin yanında çalışan deneyimli özel aşçılar, ABD’de yılda 300 bin dolara kadar brüt maaş kazanabiliyor.

#1
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Morgan & Mallet International tarafından hazırlanan ve CNBC'nin haberinde de yer alan “2025/26 Hane Personeli Maaşları ve Personel Açığı” raporu, çok varlıklı ailelerin ev personeli için ödediği ücretlerde belirgin bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu. Araştırma, şirketin 200 binden fazla adaydan oluşan veri tabanının yanı sıra Ocak 2024 ile Ekim 2025 tarihleri arasında ABD, İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu’da gerçekleştirilen binlerce işe yerleştirmeye dayanıyor.

#2
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Michelin deneyimine 300 bin dolar Rapora göre ABD’de özel aşçıların yıllık brüt maaşı 100 bin dolardan başlayarak 300 bin dolara kadar çıkıyor. Sektöre yeni giren veya daha sınırlı tecrübeye sahip aşçılar yıllık 100 bin ile 150 bin dolar arasında kazanırken, ultra zengin ailelerin yanında çalışma deneyimi bulunan aşçıların maaşı 150 bin ile 200 bin dolar arasında değişiyor. Michelin yıldızlı restoranlarda görev yapmış, 10 yılı aşkın deneyime sahip ve kişiye özel beslenme konusunda uzmanlaşmış aşçılara ise yıllık 200 bin ile 300 bin dolar arasında ücret ödenebiliyor. Raporda yer alan verilere göre özel aşçı maaşları İngiltere’de 200 bin sterline, İsviçre’de 130 bin İsviçre frangına, Suudi Arabistan’da ise 500 bin riyale kadar çıkabiliyor.

#3
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Restoran yerine evde Michelin deneyimi Özel aşçı talebindeki yükselişin nedenlerinden biri, varlıklı ailelerin restoran deneyimini kendi evlerine taşımak istemesi. Ünlüler ve yüksek servet sahibi kişiler, restoranlarda güvenlik, mahremiyet ve fotoğrafçılarla ilgili sorunlar yaşamak yerine Michelin kalitesindeki yemekleri evlerinde tüketmeyi tercih ediyor. Aileler, aşçıları işe almadan önce ücretli deneme yemekleri hazırlatabiliyor veya adayları birkaç günlük deneme sürecinden geçirebiliyor. Ancak artık yalnızca lezzetli yemek hazırlamak yeterli görülmüyor. Aşçıların farklı ülke mutfaklarına hâkim olması, ailenin beslenme programına uyum sağlaması ve gerektiğinde dünyanın farklı bölgelerine seyahat edebilmesi bekleniyor.

#4
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Sağlık programlarını da takip ediyorlar Rapora göre özel aşçılardan keto, glütensiz, süt ürünsüz, düşük FODMAP ve anti-enflamatuvar beslenme programlarına uygun menüler hazırlamaları isteniyor. Bazı aşçılar ailelerin doktorları, diyetisyenleri ve kişisel antrenörleriyle birlikte çalışarak laboratuvar sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş yemek programları oluşturuyor. Los Angeles’ta işe yerleştirilen özel aşçıların yüzde 41’inin hem gastronomi hem de beslenme alanında sertifikaya sahip olduğu belirtiliyor. Özel aşçı taleplerinin yaklaşık yüzde 10’unda ise açıkça Michelin yıldızlı restoran deneyimi şartı aranıyor.

#5
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Gizliliğin de bir bedeli var Ultra zengin ailelerin personel seçiminde en fazla önem verdiği konuların başında gizlilik geliyor. Rapora göre gizlilik sözleşmesi imzalayan, güvenlik kurallarına eksiksiz uyan ve önceki işverenleri hakkında konuşmayan çalışanların maaşı yüzde 15 ile yüzde 20 arasında daha yüksek olabiliyor. Los Angeles’taki kişisel asistan işe alımlarının yüzde 77’sinde gizlilik sözleşmesi şartı bulunuyor. Bazı ailelerin, çalışanların cep telefonlarını eve girerken teslim etmelerini istediği de belirtiliyor.

#6
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Yalnızca aşçıların maaşı artmadı Zengin ailelerin evlerinde çalışan diğer personelin ücretlerinde de önemli artışlar yaşanıyor. ABD’de özel kalemlerin yıllık maaşı 300 bin dolara, kişisel asistanlar ile malikâne yöneticilerinin maaşı 250 bin dolara, uşakların maaşı ise 180 bin dolara kadar çıkabiliyor. Birden fazla ülkede veya şehirde evi bulunan aileler, mülklerin bakımından personel yönetimine, güvenlikten bütçe kontrolüne kadar tüm operasyonları yönetecek deneyimli çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Günümüzde uşaklardan da yalnızca servis yapmaları değil; akıllı ev sistemlerini kullanmaları, seyahat organizasyonlarını yürütmeleri, stokları takip etmeleri ve diğer çalışanları yönetmeleri bekleniyor.

#7
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Maaşlar üst sınırları gösteriyor Rapordaki rakamlar, sektörde çalışan bütün özel aşçıların ortalama maaşını değil, özellikle ultra zengin ailelerin yanında görev yapan en deneyimli çalışanlara sunulan üst ücretleri gösteriyor. Araştırma, özel hane personeli yerleştiren ticari bir şirket tarafından hazırlandığı için verilerin resmî veya akademik bir maaş araştırması olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Buna rağmen rapor, Michelin deneyimi, beslenme uzmanlığı, seyahat esnekliği ve yüksek gizlilik standartlarının özel aşçı maaşlarını yılda 300 bin dolara kadar çıkarabildiğini ortaya koyuyor.

#8
Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

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Foto - Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

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