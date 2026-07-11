Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı
Dünyanın en varlıklı aileleri, evlerinde Michelin kalitesinde yemek hizmeti sunabilecek özel aşçılar için kesenin ağzını açtı. Yeni sektör raporuna göre ABD’de deneyimli özel aşçıların yıllık brüt maaşı 300 bin dolara kadar yükseldi. Dünyanın en zengin ailelerinin özel aşçılara olan talebi hızla artarken, nitelikli çalışan bulmak giderek zorlaşıyor. Yeni bir araştırmaya göre ultra zengin ailelerin yanında çalışan deneyimli özel aşçılar, ABD’de yılda 300 bin dolara kadar brüt maaş kazanabiliyor.