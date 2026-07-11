Zenginlerin özel aşçıları da zengin! Yıllık maaşları 300 bin dolara çıktı

Michelin deneyimine 300 bin dolar Rapora göre ABD’de özel aşçıların yıllık brüt maaşı 100 bin dolardan başlayarak 300 bin dolara kadar çıkıyor. Sektöre yeni giren veya daha sınırlı tecrübeye sahip aşçılar yıllık 100 bin ile 150 bin dolar arasında kazanırken, ultra zengin ailelerin yanında çalışma deneyimi bulunan aşçıların maaşı 150 bin ile 200 bin dolar arasında değişiyor. Michelin yıldızlı restoranlarda görev yapmış, 10 yılı aşkın deneyime sahip ve kişiye özel beslenme konusunda uzmanlaşmış aşçılara ise yıllık 200 bin ile 300 bin dolar arasında ücret ödenebiliyor. Raporda yer alan verilere göre özel aşçı maaşları İngiltere’de 200 bin sterline, İsviçre’de 130 bin İsviçre frangına, Suudi Arabistan’da ise 500 bin riyale kadar çıkabiliyor.