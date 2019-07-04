Muş Alparslan Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Muş Alparslan Üniversitesi personel alımları ne zaman? Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Muş Alparslan Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 29 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.