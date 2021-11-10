  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Murtağa tarifi, nasıl yapılır? Kolay murtağa tarifi
Kadın - Aile

Murtağa tarifi, nasıl yapılır? Kolay murtağa tarifi

Van yöresine ait farklı bir yemektir.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:46:00 -
Murtağa tarifi, nasıl yapılır? Kolay murtağa tarifi

Yöresel yemeklerden biri olan murtağa, bal yerine tuz konulduğu zaman kahvaltıda yenilebilir. Van kahvaltı sofralarının geleneksel tatlı ve hamurlu bir yemeği olan murtağa, birçok kişi tarafından bulamaç gibi yapılıyor. 

Malzemeler

  • Sıvıyağ
  • 2. Un
  • 3. Yumurta
  • 4. Süzme bal

Murtağa tarifi nasıl yapılır?

Yağ unla orta hararetli ateşte karıştırarak pembeleştirin. Sıcakken üzerine iyice çırpılmış yumurta ilave edin, parçalamadan karıştırın. Tabağa alarak üzerine kaşıkla baş gezdirin. Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı
Gündem

Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir kitap kaleme aldığını söyledi.
Mahkemenin kararı Google’ı şoke etti
Teknoloji

Mahkemenin kararı Google’ı şoke etti

Avrupa Birliği mahkemesi, internet arama motoru Google'ın rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle 2,42 milyar euroluk cezasını onayladı. Ayrıc..
İran'ı sarsan saldırı! Kimliği belirsiz savaş uçakları bir anda vurdu
Dünya

İran'ı sarsan saldırı! Kimliği belirsiz savaş uçakları bir anda vurdu

Suriye'de kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından İran güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 İranlı öldürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay