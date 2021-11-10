Murtağa tarifi, nasıl yapılır? Kolay murtağa tarifi

Yöresel yemeklerden biri olan murtağa, bal yerine tuz konulduğu zaman kahvaltıda yenilebilir. Van kahvaltı sofralarının geleneksel tatlı ve hamurlu bir yemeği olan murtağa, birçok kişi tarafından bulamaç gibi yapılıyor.

Malzemeler

Sıvıyağ

2. Un

3. Yumurta

4. Süzme bal

Murtağa tarifi nasıl yapılır?

Yağ unla orta hararetli ateşte karıştırarak pembeleştirin. Sıcakken üzerine iyice çırpılmış yumurta ilave edin, parçalamadan karıştırın. Tabağa alarak üzerine kaşıkla baş gezdirin. Afiyet olsun.