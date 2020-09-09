Mursi'nin oğluyla ilgili İngilizlerden çok konuşulacak iddia
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan şehit Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.
Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2013 yılında batı kuklası Abdulfettah es-Sisi tarafından darbe ile indirildi. Mursi, 6 yıl zindanda zulüm gördükten sonra 2019’un haziran ayında şehit oldu.
Mursi’nin şehadetinden kısa süre sonra, eylül ayında 25 yaşındaki oğlu Abdullah Mursi’nin de hayatını kaybettiği belirtildi. Abdullah Mursi’nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.
İngilizler: Abdullah Mursi zehirlenerek öldürüldü
Londra merkezli hukuk merkezi, “Guernica 37 Uluslararası Adalet Ofisi” Abdullah Mursi’nin şehadetine ilişkin soruşturma başlattı. Mepanews’te yer alan habere göre İngiliz hukuk merkezi, soruşturma neticesinde Abdullah Mursi’nin zehirlenerek öldürüldüğü sonucuna vardı.
Abdullah Mursi’nin Sisi rejimi tarafından öldürüldüğü, vefatının ardından kalp krizi diyerek geçiştirildiği ifade edildi.