Mürekkep lekesi deriden nasıl çıkar?

Deri, soğuk ve diğer kumaş türlerine kıyasla daha sert yüzeye sahip bir döşemedir. Bu anlamda temizleme aşamasında size avantaj kazandırır. Önemli olan nokta mürekkep lekesinin oluşumundan sonra fazla vakit geçirmeyip lekenin yüzeyde kurumasına engel olmaktır.

Eğer bu dediğimiz durumu sağlayabilirseniz müdahale sonrasında tam sonuç alabilirsiniz.

Mürekkep lekesi, dağılma özelliğine sahip bir lekedir. Her kumaş türünde olduğu gibi deri yüzeylerde de ilk adım, dökülen lekeye tampon uygulayarak fazla mürekkebin emilmesini sağlamaktır. Bunun için bir parça kağıt havlu ya da temiz bir bez kullanabilirsiniz.

Kağıt havluyu lekenin üzerine tampon yapıp mürekkebin kağıt havlu tarafından emilmesini sağlayın.

Bu işlemi tamamladıktan sonra arap sabunu kullanarak lekeli bölgeyi silin. Arap sabunu sayesinde deri yüzeye sahip eşyalarınıza zarar vermemiş olursunuz. Ancak silerken dıştan içe doğru silmeye çaba gösterin. Bu sayede lekenin dağılmasını önlersiniz.

Arap sabununuz yoksa limon kolonyası da işinizi görür. Temiz bir beze limon kolonyasını döküp lekeli bölgeye uygulayın. Eğer limon kolonyanız da yoksa limon suyula aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.