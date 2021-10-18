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Biyografi Murda kimdir? Önder Doğan neden gözaltına alındı?
Biyografi

Murda kimdir? Önder Doğan neden gözaltına alındı?

Son dakika haberi: Murda adıyla bilinen rapçı Önder Doğan havalimanında gözaltına alındı. Murda’nın gözaltına aldığı haberi sonrası rapçı Murda Önder Doğan neden gözaltına alındı? Murda tutuklandı mı? Murda serbest bırakıldı mı? soruları da sorulmakta. Peki gözaltına alınan Murda kimdir? Murda nereli, kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 10:18:00 - 2021-10-18 10:18:24
Murda kimdir? Önder Doğan neden gözaltına alındı?

Söylediği sözde şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla bilinen rapçı M. Önder Doğan havalimanında gözaltına alındı. Şimlemlerin ardından Murda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murda kimdir?

Önder Doğan 30 Ocak 1984 tarihinde Amsterdam, Hollanda’da doğdu. Murda, bir dönem yaşantısını İspanya’nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda’ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP’sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil bazı isim ile çalışmalar yapmıştır. Aya, Bi Sonraki Hayatımda Gel,  en son da “Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

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