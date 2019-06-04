Muratpaşa’da teknoloji eğitiminin 2’inci sürümü yükleniyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok yerleşkesinin inovasyon merkezinde, daha önce ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik teknoloji eğitiminde yeni dönemin kısa sürede başlayacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2016 - 2017 eğitim yılında bugün sayıları üç olan destek eğitim kurslarında başladığı ve tasarım, elektronik, robotik, kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sisteminde yepyeni bir dönem başlıyor.

Başkan Uysal, 3 yıl önce başlayan ve paylaşmayı, yeteneği, deneyimi önceleyen bu eğitim sistemiyle destek eğitim merkezinin küçük mucitlerinin 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışıp akıllı telefon ve tabletler için uygulamalar, oyunlar tasarladığını söyledi. Bu tasarımların, kurslarda öğretilen kodlama diliyle birer ürüne dönüştüğünü kaydeden Başkan Uysal, ilk yılında 400 öğrencinin programa katıldığını aktardı.

Muratpaşa Belediyesi’nin kentin sosyo-ekonomik imkanları en kısıtlı mahallerinin çocuklarına sağladığı bu imkan, devam eden yıllarda kursların eğitim yılı müfredatına dahil edildi. Bu eğitimler için 20 dizüstü bilgisayar, 20 adet mbot, 2 tane 3 boyutlu yazıcı, ardunio setler alındı, derslikler kuruldu. 20 öğretmen de robotik ve kodlama eğitici eğitimleri aldı. Binin üzerinde öğrenci Muratpaşa Belediyesi’nin sağladığı bu eğitimlere katıldı.

Özelleştirilmiş uygulamalar

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin teknoloji eğitiminde 2’nci sürümün kısa bir süre içinde Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde hayata geçirileceğini söyledi.Başkan Uysal, bu eğitimin sisteminin yeni döneminin en büyük özelliğinin farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerik ve uygulamaya sahip olmasında yattığını belirtti.Başkan Uysal, bu bağlamda, ilkokul döneminden başlamak üzere 21’inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireyleri yetiştirmeyi hedef olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.

Kodlama ve robotik

Bu yapılanma içinde uygulanacak eğitim modellerinden birinin en genel anlamda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin İngilizce kısaltmasından oluşan STEM olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu modelle öğrencilerin hem derslerdeki başarısını arttırırken hem de kendine güvenen, eleştirel düşünebilen,yenilikçi bireyler olarak yetişeceklerini kaydetti.STEM’de hedefin disiplinler arası öğrenmeyi sağlamak olduğunun çizen Başkan Uysal, bu modülde öğrenilecekler üzerine kodlama ve robotik derslerini inşa edileceğini belirtti.

3’üncü model yetişkinlere

Kodlama ve robotik eğitimlerinin bilişim teknolojileri okuryazarlığını da içeren bir programla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Uysal,bu sistemin son halkasının ise yetişkin nüfusu kapsadığını söyledi. Sistemin bu modülünde tablet ve akıllı telefonlarda sıkça kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarının nasıl kullanılacağı gibi ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler verileceğini belirtti.

Örnek proje

Başkan Uysal, programda her modülün ayrı bir yönergesi ve uygulama takvimi olacağını belirterek, “Muratpaşa’da günlük problemlere inovatif çözümler getirebilen, çağın gerektirdiği donanıma sahip bir gençlik, teknolojinin gündelik hayatta ilişkin sağladığı kolaylıkları aktif bir şekilde yaşamına dahil edebilen bir yetişkin nüfusu hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye’de bu alanda büyük bir boşluk bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, Muratpaşa’nın böylesi bir model üzerine kurguladığı sistemle Türkiye’de öncü ve örnek olacağını belirtti.